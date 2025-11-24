BørsDEX+
CHZ Frenzy
Sanntidspris for donk on bonk er i dag 0 USD.DONK markedsverdien er 12,596.05 USD. Spor sanntids DONK to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om DONK

DONK Prisinformasjon

Hva er DONK

DONK Offisiell nettside

DONK tokenomics

DONK Prisprognose

donk on bonk Logo

donk on bonk Pris (DONK)

Ikke oppført

1 DONK til USD livepris:

--
----
+1.60%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
donk on bonk (DONK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 03:29:17 (UTC+8)

donk on bonk pris i dag

Sanntids donk on bonk (DONK) pris i dag er --, med en 1.60% endring de siste 24 timene. Nåværende DONK til USD konverteringssats er -- per DONK.

donk on bonk rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,596.05, med en sirkulerende forsyning på 68.96B DONK. I løpet av de siste 24 timene DONK har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har DONK beveget seg +0.41% i løpet av den siste timen og -7.74% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

donk on bonk (DONK) Markedsinformasjon

$ 12.60K
$ 12.60K$ 12.60K

--
----

$ 12.60K
$ 12.60K$ 12.60K

68.96B
68.96B 68.96B

68,958,682,995.45374
68,958,682,995.45374 68,958,682,995.45374

Nåværende markedsverdi på donk on bonk er $ 12.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DONK er 68.96B, med en total tilgang på 68958682995.45374. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.60K.

donk on bonk prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

+1.60%

-7.74%

-7.74%

donk on bonk (DONK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på donk on bonk til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på donk on bonk til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på donk on bonk til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på donk on bonk til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+1.60%
30 dager$ 0-43.43%
60 dager$ 0-25.56%
90 dager$ 0--

Prisforutsigelse for donk on bonk

donk on bonk (DONK) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DONK for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
donk on bonk (DONK) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på donk on bonk potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Vil du vite hva prisen for donk on bonk vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for DONK prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på donk on bonk prisforutsigelser.

donk on bonk (DONK) Ressurs

Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om donk on bonk

Hvor mye vil 1 donk on bonk være verdt i 2030?
Hvis donk on bonk skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle donk on bonk priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 03:29:17 (UTC+8)

Utforsk mer om donk on bonk

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.