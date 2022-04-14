Donald Toad Coin (DTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Donald Toad Coin (DTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Donald Toad Coin (DTC) Informasjon Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time. Offisiell nettside: https://donaldtoad.com/ Kjøp DTC nå!

Donald Toad Coin (DTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Donald Toad Coin (DTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 235.99K $ 235.99K $ 235.99K Total forsyning: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Sirkulerende forsyning: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 235.99K $ 235.99K $ 235.99K All-time high: $ 0.00607623 $ 0.00607623 $ 0.00607623 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0034202 $ 0.0034202 $ 0.0034202 Lær mer om Donald Toad Coin (DTC) pris

Donald Toad Coin (DTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Donald Toad Coin (DTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DTCs tokenomics, kan du utforske DTC tokenets livepris!

DTC prisforutsigelse Vil du vite hvor DTC kan være på vei? Vår DTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DTC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!