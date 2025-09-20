Dagens Donald Toad Coin livepris er 0.00313089 USD. Spor prisoppdateringer for DTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Donald Toad Coin livepris er 0.00313089 USD. Spor prisoppdateringer for DTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DTC

DTC Prisinformasjon

DTC Offisiell nettside

DTC tokenomics

DTC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Donald Toad Coin Logo

Donald Toad Coin Pris (DTC)

Ikke oppført

1 DTC til USD livepris:

$0.00313089
$0.00313089$0.00313089
-14.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Donald Toad Coin (DTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:49:00 (UTC+8)

Donald Toad Coin (DTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00312657
$ 0.00312657$ 0.00312657
24 timer lav
$ 0.0036704
$ 0.0036704$ 0.0036704
24 timer høy

$ 0.00312657
$ 0.00312657$ 0.00312657

$ 0.0036704
$ 0.0036704$ 0.0036704

$ 0.00607623
$ 0.00607623$ 0.00607623

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-14.69%

-3.85%

-3.85%

Donald Toad Coin (DTC) sanntidsprisen er $0.00313089. I løpet av de siste 24 timene har DTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00312657 og et toppnivå på $ 0.0036704, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DTC er $ 0.00607623, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DTC endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, -14.69% over 24 timer og -3.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Donald Toad Coin (DTC) Markedsinformasjon

$ 216.49K
$ 216.49K$ 216.49K

--
----

$ 216.49K
$ 216.49K$ 216.49K

69.00M
69.00M 69.00M

68,999,681.80902354
68,999,681.80902354 68,999,681.80902354

Nåværende markedsverdi på Donald Toad Coin er $ 216.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DTC er 69.00M, med en total tilgang på 68999681.80902354. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 216.49K.

Donald Toad Coin (DTC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Donald Toad Coin til USD ble $ -0.000539512477820408.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Donald Toad Coin til USD ble $ -0.0000920622.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Donald Toad Coin til USD ble $ +0.0016980297.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Donald Toad Coin til USD ble $ +0.0014834181183959774.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000539512477820408-14.69%
30 dager$ -0.0000920622-2.94%
60 dager$ +0.0016980297+54.23%
90 dager$ +0.0014834181183959774+90.04%

Hva er Donald Toad Coin (DTC)

Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Donald Toad Coin (DTC) Ressurs

Offisiell nettside

Donald Toad Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Donald Toad Coin (DTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Donald Toad Coin (DTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Donald Toad Coin.

Sjekk Donald Toad Coinprisprognosen nå!

DTC til lokale valutaer

Donald Toad Coin (DTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Donald Toad Coin (DTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Donald Toad Coin (DTC)

Hvor mye er Donald Toad Coin (DTC) verdt i dag?
Live DTC prisen i USD er 0.00313089 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DTC til USD er $ 0.00313089. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Donald Toad Coin?
Markedsverdien for DTC er $ 216.49K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DTC?
Den sirkulerende forsyningen av DTC er 69.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDTC ?
DTC oppnådde en ATH-pris på 0.00607623 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DTC?
DTC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DTC er -- USD.
Vil DTC gå høyere i år?
DTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:49:00 (UTC+8)

Donald Toad Coin (DTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.