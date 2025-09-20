Donald Toad Coin (DTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00312657 $ 0.00312657 $ 0.00312657 24 timer lav $ 0.0036704 $ 0.0036704 $ 0.0036704 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00312657$ 0.00312657 $ 0.00312657 24 timer høy $ 0.0036704$ 0.0036704 $ 0.0036704 All Time High $ 0.00607623$ 0.00607623 $ 0.00607623 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.34% Prisendring (1D) -14.69% Prisendring (7D) -3.85% Prisendring (7D) -3.85%

Donald Toad Coin (DTC) sanntidsprisen er $0.00313089. I løpet av de siste 24 timene har DTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00312657 og et toppnivå på $ 0.0036704, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DTC er $ 0.00607623, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DTC endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, -14.69% over 24 timer og -3.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Donald Toad Coin (DTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 216.49K$ 216.49K $ 216.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 216.49K$ 216.49K $ 216.49K Opplagsforsyning 69.00M 69.00M 69.00M Total forsyning 68,999,681.80902354 68,999,681.80902354 68,999,681.80902354

Nåværende markedsverdi på Donald Toad Coin er $ 216.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DTC er 69.00M, med en total tilgang på 68999681.80902354. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 216.49K.