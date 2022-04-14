Don PepeX (PEPEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Don PepeX (PEPEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Don PepeX (PEPEX) Informasjon Don PepeX is a cryptocurrency project deployed on the Base blockchain. It is centered around an autonomous AI financial agent that generates real-time crypto and stock market intelligence. The agent, operating under the name Don PepeX, publishes insights, risk assessments, and trend analyses across digital assets, making financial data more accessible and engaging for retail investors. The token is designed to facilitate interaction with the AI agent and to power its content delivery, including premium analytics, gated reports, and promotional collaborations. Don PepeX combines memetic branding with financial utility, using humor and cultural relevance to enhance education and engagement in decentralized finance. Offisiell nettside: https://satoshismindaiagent.wegic.app/ Teknisk dokument: https://www.dropbox.com/scl/fi/buai77wh6q92as0voifcp/The-Don-PepeX-Whitepaper.pdf?rlkey=k1dn5ubvs4q7395hv3cbnmxte&st=t3q71zyk&dl=0

Don PepeX (PEPEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Don PepeX (PEPEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 56.54K $ 56.54K $ 56.54K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 540.35M $ 540.35M $ 540.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 104.64K $ 104.64K $ 104.64K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010464 $ 0.00010464 $ 0.00010464 Lær mer om Don PepeX (PEPEX) pris

Don PepeX (PEPEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Don PepeX (PEPEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEPEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEPEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEPEXs tokenomics, kan du utforske PEPEX tokenets livepris!

PEPEX prisforutsigelse Vil du vite hvor PEPEX kan være på vei? Vår PEPEX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEPEX tokenets prisforutsigelse nå!

