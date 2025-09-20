Don PepeX (PEPEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.60% Prisendring (1D) +3.46% Prisendring (7D) +6.40% Prisendring (7D) +6.40%

Don PepeX (PEPEX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PEPEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEPEX er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEPEX endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, +3.46% over 24 timer og +6.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Don PepeX (PEPEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65.97K$ 65.97K $ 65.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 122.08K$ 122.08K $ 122.08K Opplagsforsyning 540.35M 540.35M 540.35M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Don PepeX er $ 65.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEPEX er 540.35M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 122.08K.