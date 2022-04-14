DOLR AI (DOLR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOLR AI (DOLR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOLR AI (DOLR) Informasjon Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP's capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP's serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy. Offisiell nettside: https://dolr.ai

DOLR AI (DOLR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOLR AI (DOLR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Total forsyning: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Sirkulerende forsyning: $ 654.81M $ 654.81M $ 654.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M All-time high: $ 0.01501878 $ 0.01501878 $ 0.01501878 All-Time Low: $ 0.00187148 $ 0.00187148 $ 0.00187148 Nåværende pris: $ 0.00188429 $ 0.00188429 $ 0.00188429 Lær mer om DOLR AI (DOLR) pris

DOLR AI (DOLR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOLR AI (DOLR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOLR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOLR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOLRs tokenomics, kan du utforske DOLR tokenets livepris!

DOLR prisforutsigelse Vil du vite hvor DOLR kan være på vei? Vår DOLR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOLR tokenets prisforutsigelse nå!

