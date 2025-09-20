DOLR AI Pris (DOLR)
-0.89%
+2.61%
+2.61%
DOLR AI (DOLR) sanntidsprisen er $0.0021916. I løpet av de siste 24 timene har DOLR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00217453 og et toppnivå på $ 0.00221764, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOLR er $ 0.01501878, mens den rekordlave prisen er $ 0.0020428.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOLR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og +2.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på DOLR AI er $ 1.43M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOLR er 654.33M, med en total tilgang på 1059567978.132467. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.32M.
I løpet av i dag er prisendringen på DOLR AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DOLR AI til USD ble $ -0.0006784987.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DOLR AI til USD ble $ -0.0012612668.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DOLR AI til USD ble $ -0.003476881459718.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.89%
|30 dager
|$ -0.0006784987
|-30.95%
|60 dager
|$ -0.0012612668
|-57.55%
|90 dager
|$ -0.003476881459718
|-61.33%
Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy.
Hvor mye vil DOLR AI (DOLR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DOLR AI (DOLR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DOLR AI.
Sjekk DOLR AIprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak DOLR AI (DOLR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DOLR tokenets omfattende tokenomics nå!
Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag.