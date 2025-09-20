Dagens DOLR AI livepris er 0.0021916 USD. Spor prisoppdateringer for DOLR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOLR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DOLR AI livepris er 0.0021916 USD. Spor prisoppdateringer for DOLR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOLR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 DOLR til USD livepris:

$0.0021916
-0.80%1D
USD
DOLR AI (DOLR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:10:45 (UTC+8)

DOLR AI (DOLR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00217453
24 timer lav
$ 0.00221764
24 timer høy

$ 0.00217453
$ 0.00221764
$ 0.01501878
$ 0.0020428
--

-0.89%

+2.61%

+2.61%

DOLR AI (DOLR) sanntidsprisen er $0.0021916. I løpet av de siste 24 timene har DOLR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00217453 og et toppnivå på $ 0.00221764, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOLR er $ 0.01501878, mens den rekordlave prisen er $ 0.0020428.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOLR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og +2.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOLR AI (DOLR) Markedsinformasjon

$ 1.43M
--
$ 2.32M
654.33M
1,059,567,978.132467
Nåværende markedsverdi på DOLR AI er $ 1.43M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOLR er 654.33M, med en total tilgang på 1059567978.132467. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.32M.

DOLR AI (DOLR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på DOLR AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DOLR AI til USD ble $ -0.0006784987.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DOLR AI til USD ble $ -0.0012612668.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DOLR AI til USD ble $ -0.003476881459718.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.89%
30 dager$ -0.0006784987-30.95%
60 dager$ -0.0012612668-57.55%
90 dager$ -0.003476881459718-61.33%

Hva er DOLR AI (DOLR)

Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

DOLR AI (DOLR) Ressurs

Offisiell nettside

DOLR AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DOLR AI (DOLR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DOLR AI (DOLR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DOLR AI.

Sjekk DOLR AIprisprognosen nå!

DOLR til lokale valutaer

DOLR AI (DOLR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DOLR AI (DOLR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DOLR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DOLR AI (DOLR)

Hvor mye er DOLR AI (DOLR) verdt i dag?
Live DOLR prisen i USD er 0.0021916 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DOLR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DOLR til USD er $ 0.0021916. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DOLR AI?
Markedsverdien for DOLR er $ 1.43M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DOLR?
Den sirkulerende forsyningen av DOLR er 654.33M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDOLR ?
DOLR oppnådde en ATH-pris på 0.01501878 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DOLR?
DOLR så en ATL-pris på 0.0020428 USD.
Hva er handelsvolumet til DOLR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DOLR er -- USD.
Vil DOLR gå høyere i år?
DOLR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DOLR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:10:45 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.