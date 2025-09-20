DOLR AI (DOLR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00217453 $ 0.00217453 $ 0.00217453 24 timer lav $ 0.00221764 $ 0.00221764 $ 0.00221764 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00217453$ 0.00217453 $ 0.00217453 24 timer høy $ 0.00221764$ 0.00221764 $ 0.00221764 All Time High $ 0.01501878$ 0.01501878 $ 0.01501878 Laveste pris $ 0.0020428$ 0.0020428 $ 0.0020428 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.89% Prisendring (7D) +2.61% Prisendring (7D) +2.61%

DOLR AI (DOLR) sanntidsprisen er $0.0021916. I løpet av de siste 24 timene har DOLR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00217453 og et toppnivå på $ 0.00221764, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOLR er $ 0.01501878, mens den rekordlave prisen er $ 0.0020428.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOLR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og +2.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOLR AI (DOLR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Opplagsforsyning 654.33M 654.33M 654.33M Total forsyning 1,059,567,978.132467 1,059,567,978.132467 1,059,567,978.132467

Nåværende markedsverdi på DOLR AI er $ 1.43M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOLR er 654.33M, med en total tilgang på 1059567978.132467. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.32M.