DollarMoon (DMOON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.058155$ 0.058155 $ 0.058155 Laveste pris $ 0.00316114$ 0.00316114 $ 0.00316114 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.40% Prisendring (7D) +1.40%

DollarMoon (DMOON) sanntidsprisen er $0.00496141. I løpet av de siste 24 timene har DMOON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DMOON er $ 0.058155, mens den rekordlave prisen er $ 0.00316114.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DMOON endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DollarMoon (DMOON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 426.31K$ 426.31K $ 426.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 426.31K$ 426.31K $ 426.31K Opplagsforsyning 85.93M 85.93M 85.93M Total forsyning 85,925,128.297453 85,925,128.297453 85,925,128.297453

Nåværende markedsverdi på DollarMoon er $ 426.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DMOON er 85.93M, med en total tilgang på 85925128.297453. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 426.31K.