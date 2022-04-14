DOKI (DOKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOKI (DOKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOKI (DOKI) Informasjon In the mystical realms of the Odin Protocol, a whimsical tale unfolds with DOKI, a tiny dragon with a heart full of wonder. Hailing from a legacy shrouded in mystery, DOKI is the sole survivor of his kind, the last dragon in a world of forgotten lore. His sole window to the vast expanse of the cosmos is through X - his mystical connection to the world, manifested through the ethereal platform of Twitter. Offisiell nettside: https://dokicoin.io/ Kjøp DOKI nå!

DOKI (DOKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOKI (DOKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.34K $ 7.34K $ 7.34K Total forsyning: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M Sirkulerende forsyning: $ 152.01M $ 152.01M $ 152.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.21K $ 8.21K $ 8.21K All-time high: $ 0.01352228 $ 0.01352228 $ 0.01352228 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DOKI (DOKI) pris

DOKI (DOKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOKI (DOKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOKIs tokenomics, kan du utforske DOKI tokenets livepris!

