DOK (DOK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00395584$ 0.00395584 $ 0.00395584 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

DOK (DOK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOK er $ 0.00395584, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOK (DOK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.43K$ 4.43K $ 4.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.43K$ 4.43K $ 4.43K Opplagsforsyning 998.00M 998.00M 998.00M Total forsyning 998,000,000.0 998,000,000.0 998,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DOK er $ 4.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOK er 998.00M, med en total tilgang på 998000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.43K.