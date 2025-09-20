Dagens Dojo token livepris er 0.00075355 USD. Spor prisoppdateringer for DOJO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOJO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dojo token livepris er 0.00075355 USD. Spor prisoppdateringer for DOJO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOJO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 DOJO til USD livepris:

$0.00075355
-1.50%1D
mexc
USD
Dojo token (DOJO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:48:40 (UTC+8)

Dojo token (DOJO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00075355
24 timer lav
$ 0.00078267
24 timer høy

$ 0.00075355
$ 0.00078267
$ 5.48
$ 0.00015189
0.00%

-1.56%

-4.46%

-4.46%

Dojo token (DOJO) sanntidsprisen er $0.00075355. I løpet av de siste 24 timene har DOJO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00075355 og et toppnivå på $ 0.00078267, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOJO er $ 5.48, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015189.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOJO endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.56% over 24 timer og -4.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dojo token (DOJO) Markedsinformasjon

$ 480.01K
--
$ 602.84K
637.00M
800,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Dojo token er $ 480.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOJO er 637.00M, med en total tilgang på 800000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 602.84K.

Dojo token (DOJO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dojo token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dojo token til USD ble $ -0.0000677652.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dojo token til USD ble $ -0.0002136698.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dojo token til USD ble $ +0.00057603746303140804.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.56%
30 dager$ -0.0000677652-8.99%
60 dager$ -0.0002136698-28.35%
90 dager$ +0.00057603746303140804+324.51%

Hva er Dojo token (DOJO)

DojoSwap is a Uniswap-inspired automated market-maker (AMM) protocol implemented with smart contracts on the Injective blockchain.

Dojo token (DOJO) Ressurs

Dojo token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dojo token (DOJO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dojo token (DOJO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dojo token.

Sjekk Dojo tokenprisprognosen nå!

DOJO til lokale valutaer

Dojo token (DOJO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dojo token (DOJO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DOJO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dojo token (DOJO)

Hvor mye er Dojo token (DOJO) verdt i dag?
Live DOJO prisen i USD er 0.00075355 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DOJO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DOJO til USD er $ 0.00075355. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dojo token?
Markedsverdien for DOJO er $ 480.01K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DOJO?
Den sirkulerende forsyningen av DOJO er 637.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDOJO ?
DOJO oppnådde en ATH-pris på 5.48 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DOJO?
DOJO så en ATL-pris på 0.00015189 USD.
Hva er handelsvolumet til DOJO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DOJO er -- USD.
Vil DOJO gå høyere i år?
DOJO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DOJO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Dojo token (DOJO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

