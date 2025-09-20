Dojo token (DOJO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00075355 $ 0.00075355 $ 0.00075355 24 timer lav $ 0.00078267 $ 0.00078267 $ 0.00078267 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00075355$ 0.00075355 $ 0.00075355 24 timer høy $ 0.00078267$ 0.00078267 $ 0.00078267 All Time High $ 5.48$ 5.48 $ 5.48 Laveste pris $ 0.00015189$ 0.00015189 $ 0.00015189 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.56% Prisendring (7D) -4.46% Prisendring (7D) -4.46%

Dojo token (DOJO) sanntidsprisen er $0.00075355. I løpet av de siste 24 timene har DOJO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00075355 og et toppnivå på $ 0.00078267, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOJO er $ 5.48, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015189.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOJO endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.56% over 24 timer og -4.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dojo token (DOJO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 480.01K$ 480.01K $ 480.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 602.84K$ 602.84K $ 602.84K Opplagsforsyning 637.00M 637.00M 637.00M Total forsyning 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dojo token er $ 480.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOJO er 637.00M, med en total tilgang på 800000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 602.84K.