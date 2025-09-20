Dogy (DOGY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.85% Prisendring (1D) -1.14% Prisendring (7D) -0.01% Prisendring (7D) -0.01%

Dogy (DOGY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOGY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGY endret seg med -0.85% i løpet av den siste timen, -1.14% over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dogy (DOGY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.70K$ 34.70K $ 34.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.70K$ 34.70K $ 34.70K Opplagsforsyning 999.82B 999.82B 999.82B Total forsyning 999,820,916,842.0131 999,820,916,842.0131 999,820,916,842.0131

Nåværende markedsverdi på Dogy er $ 34.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGY er 999.82B, med en total tilgang på 999820916842.0131. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.70K.