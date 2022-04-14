dogwithSHDZ (SHDZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dogwithSHDZ (SHDZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dogwithSHDZ (SHDZ) Informasjon $SHDZ (Dog with SHDZ) is a fun and community-driven memecoin centered around a dog mascot wearing sunglasses. The project aims to blend humor, creativity, and the spirit of crypto culture, offering a token that goes beyond typical memecoins. With its fair launch on Pump.fun, $SHDZ ensures transparency and equal opportunity for all participants. The token is designed to create a vibrant, engaged community that shares a love for memes, lightheartedness, and the festive side of crypto. While the project celebrates inclusivity and fun, $SHDZ is also exploring future utility and expanding its presence through strategic partnerships, listings, and community-driven initiatives. The mascot’s love for Christmas vibes adds a unique, seasonal twist to the brand, further distinguishing $SHDZ in the memecoin landscape. Offisiell nettside: https://www.dogwithshdz.xyz/ Kjøp SHDZ nå!

dogwithSHDZ (SHDZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dogwithSHDZ (SHDZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 57.12K $ 57.12K $ 57.12K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.12K $ 57.12K $ 57.12K All-time high: $ 0.0012572 $ 0.0012572 $ 0.0012572 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om dogwithSHDZ (SHDZ) pris

dogwithSHDZ (SHDZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dogwithSHDZ (SHDZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHDZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHDZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHDZs tokenomics, kan du utforske SHDZ tokenets livepris!

SHDZ prisforutsigelse Vil du vite hvor SHDZ kan være på vei? Vår SHDZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHDZ tokenets prisforutsigelse nå!

