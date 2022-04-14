Dogwifscarf ($SCARF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dogwifscarf ($SCARF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dogwifscarf ($SCARF) Informasjon Dogwifscarf ($SCARF) is a community-driven meme token built on the Solana blockchain. It leverages viral marketing and innovative community engagement to drive rapid adoption and sustainable growth. With a clear roadmap defined by market cap milestones—from foundational community building to mass adoption—Dogwifscarf is poised to expand its ecosystem through utility enhancements, NFT drops, and strategic exchange listings. Join the movement and help reshape the crypto landscape! Offisiell nettside: https://www.dogwifscarf.wtf/ Kjøp $SCARF nå!

Dogwifscarf ($SCARF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dogwifscarf ($SCARF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.84K $ 25.84K $ 25.84K Total forsyning: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Sirkulerende forsyning: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.84K $ 25.84K $ 25.84K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Dogwifscarf ($SCARF) pris

Dogwifscarf ($SCARF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dogwifscarf ($SCARF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $SCARF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $SCARF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $SCARFs tokenomics, kan du utforske $SCARF tokenets livepris!

$SCARF prisforutsigelse Vil du vite hvor $SCARF kan være på vei? Vår $SCARF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $SCARF tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!