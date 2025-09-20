Dogwifscarf ($SCARF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00002718 24 timer høy $ 0.00002809 All Time High $ 0.00040337 Laveste pris $ 0.00001619 Prisendring (1H) +0.63% Prisendring (1D) -1.63% Prisendring (7D) -2.97%

Dogwifscarf ($SCARF) sanntidsprisen er $0.00002759. I løpet av de siste 24 timene har $SCARF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002718 og et toppnivå på $ 0.00002809, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $SCARF er $ 0.00040337, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001619.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $SCARF endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, -1.63% over 24 timer og -2.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dogwifscarf ($SCARF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.58K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.58K Opplagsforsyning 999.72M Total forsyning 999,721,278.0

Nåværende markedsverdi på Dogwifscarf er $ 27.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $SCARF er 999.72M, med en total tilgang på 999721278.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.58K.