DogWifNoHat (NOHAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02092408$ 0.02092408 $ 0.02092408 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.49% Prisendring (1D) +6.09% Prisendring (7D) +8.36% Prisendring (7D) +8.36%

DogWifNoHat (NOHAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NOHAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOHAT er $ 0.02092408, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOHAT endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, +6.09% over 24 timer og +8.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DogWifNoHat (NOHAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 151.04K$ 151.04K $ 151.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 151.04K$ 151.04K $ 151.04K Opplagsforsyning 982.39M 982.39M 982.39M Total forsyning 982,386,248.19 982,386,248.19 982,386,248.19

Nåværende markedsverdi på DogWifNoHat er $ 151.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOHAT er 982.39M, med en total tilgang på 982386248.19. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 151.04K.