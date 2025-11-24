DOGUE pris i dag

Sanntids DOGUE (DOGUE) pris i dag er $ 0.00000873, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DOGUE til USD konverteringssats er $ 0.00000873 per DOGUE.

DOGUE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,731.26, med en sirkulerende forsyning på 999.65M DOGUE. I løpet av de siste 24 timene DOGUE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00018453, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000873.

Kortsiktig har DOGUE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -3.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DOGUE (DOGUE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.73K$ 8.73K $ 8.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.73K$ 8.73K $ 8.73K Opplagsforsyning 999.65M 999.65M 999.65M Total forsyning 999,649,801.34432 999,649,801.34432 999,649,801.34432

