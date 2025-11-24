Dogstock pris i dag

Sanntids Dogstock (DSTOCK) pris i dag er --, med en 0.96% endring de siste 24 timene. Nåværende DSTOCK til USD konverteringssats er -- per DSTOCK.

Dogstock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 38,114, med en sirkulerende forsyning på 999.30B DSTOCK. I løpet av de siste 24 timene DSTOCK har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000366, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har DSTOCK beveget seg +0.77% i løpet av den siste timen og -17.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dogstock (DSTOCK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.11K$ 38.11K $ 38.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.11K$ 38.11K $ 38.11K Opplagsforsyning 999.30B 999.30B 999.30B Total forsyning 999,304,593,555.6791 999,304,593,555.6791 999,304,593,555.6791

