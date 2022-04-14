Dogsheetcoin (DOGSHEET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dogsheetcoin (DOGSHEET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dogsheetcoin (DOGSHEET) Informasjon Dogsheet is all about the lazy life, and there’s nothing he loves more than burrowing under a blanket like the pro of procrastination he is. One particularly uninspired Sunday morning, he leveled up his game—wrapping himself so snugly he became the Picasso of blanket burritos. Productivity? Never heard of her. Cozy chaos? That’s his true calling. dogsheet loves nothing more than hiding under a blanket. so, one lazy sunday morning, he decided to wrap himself up like a pro. Offisiell nettside: https://dogsheet.xyz/ Kjøp DOGSHEET nå!

Dogsheetcoin (DOGSHEET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dogsheetcoin (DOGSHEET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.06K $ 16.06K $ 16.06K Total forsyning: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M Sirkulerende forsyning: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.06K $ 16.06K $ 16.06K All-time high: $ 0.00326356 $ 0.00326356 $ 0.00326356 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Dogsheetcoin (DOGSHEET) pris

Dogsheetcoin (DOGSHEET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dogsheetcoin (DOGSHEET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGSHEET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGSHEET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGSHEETs tokenomics, kan du utforske DOGSHEET tokenets livepris!

