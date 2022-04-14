Dogs of Elon (DOE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dogs of Elon (DOE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dogs of Elon (DOE) Informasjon The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets... DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news. Offisiell nettside: https://dogsofelon.io/ Kjøp DOE nå!

Dogs of Elon (DOE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dogs of Elon (DOE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 65.77K $ 65.77K $ 65.77K Total forsyning: $ 350.17M $ 350.17M $ 350.17M Sirkulerende forsyning: $ 350.17M $ 350.17M $ 350.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 65.77K $ 65.77K $ 65.77K All-time high: $ 0.01712076 $ 0.01712076 $ 0.01712076 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00018902 $ 0.00018902 $ 0.00018902 Lær mer om Dogs of Elon (DOE) pris

Dogs of Elon (DOE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dogs of Elon (DOE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOEs tokenomics, kan du utforske DOE tokenets livepris!

