Dogs of Elon (DOE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01712076$ 0.01712076 $ 0.01712076 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -1.44% Prisendring (7D) -4.46% Prisendring (7D) -4.46%

Dogs of Elon (DOE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOE er $ 0.01712076, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOE endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -1.44% over 24 timer og -4.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dogs of Elon (DOE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 70.89K$ 70.89K $ 70.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 70.89K$ 70.89K $ 70.89K Opplagsforsyning 350.17M 350.17M 350.17M Total forsyning 350,170,031.71558 350,170,031.71558 350,170,031.71558

Nåværende markedsverdi på Dogs of Elon er $ 70.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOE er 350.17M, med en total tilgang på 350170031.71558. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 70.89K.