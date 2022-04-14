DOGMOM (DOGMOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOGMOM (DOGMOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOGMOM (DOGMOM) Informasjon DOGMOM is a wholesome meme project built on the Solana blockchain. At first glance, it’s all smiles — a loving mother Shiba Inu cooking meals, pushing swings, and raising her pups with care and devotion. But this isn’t just another feel-good meme. DOGMOM is a tribute to the strength, resilience, and quiet power of maternal love. Behind every gentle smile is a protector, a teacher, a provider — the backbone of the pack. In a sea of chaos and degeneracy, DOGMOM stands tall as a symbol of warmth and stability. It’s not just about memes; it’s about building a cozy, loyal, and fiercely united community. Much love. Very mom. So care. This is DOGMOM — a reminder that in the wild world of Web3, sometimes the softest touch leaves the deepest impact. Offisiell nettside: https://dogmomsolana.com Kjøp DOGMOM nå!

DOGMOM (DOGMOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOGMOM (DOGMOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.86K $ 6.86K $ 6.86K Total forsyning: $ 908.58M $ 908.58M $ 908.58M Sirkulerende forsyning: $ 908.58M $ 908.58M $ 908.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.86K $ 6.86K $ 6.86K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DOGMOM (DOGMOM) pris

DOGMOM (DOGMOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOGMOM (DOGMOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGMOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGMOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGMOMs tokenomics, kan du utforske DOGMOM tokenets livepris!

DOGMOM prisforutsigelse Vil du vite hvor DOGMOM kan være på vei? Vår DOGMOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOGMOM tokenets prisforutsigelse nå!

