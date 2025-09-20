DOGMOM (DOGMOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.74% Prisendring (7D) +0.74%

DOGMOM (DOGMOM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOGMOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGMOM er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGMOM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOGMOM (DOGMOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Opplagsforsyning 908.58M 908.58M 908.58M Total forsyning 908,579,165.861288 908,579,165.861288 908,579,165.861288

Nåværende markedsverdi på DOGMOM er $ 7.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGMOM er 908.58M, med en total tilgang på 908579165.861288. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.32K.