DOGMI (DOGMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -0.90% Prisendring (7D) -11.34%

DOGMI (DOGMI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOGMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGMI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGMI endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -0.90% over 24 timer og -11.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOGMI (DOGMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 133.33K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 155.47K Opplagsforsyning 21.16B Total forsyning 24,669,800,000.0

Nåværende markedsverdi på DOGMI er $ 133.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGMI er 21.16B, med en total tilgang på 24669800000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 155.47K.