Doggo Inu (DOGGO) Informasjon Doggo Inu ($DOGGO) is a community-driven memecoin project on the Ethereum blockchain. Originally launched by a developer who later abandoned the project, Doggo Inu has since evolved into a decentralized initiative fully led and supported by its community. The project's focus is to build a fun and engaging ecosystem while also providing a platform for positive social impact, including charitable contributions to organizations that help dogs with disabilities. Offisiell nettside: https://firstdoggoeth.community Kjøp DOGGO nå!

Doggo Inu (DOGGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Doggo Inu (DOGGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 102.98K $ 102.98K $ 102.98K Total forsyning: $ 499.92T $ 499.92T $ 499.92T Sirkulerende forsyning: $ 499.92T $ 499.92T $ 499.92T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 102.98K $ 102.98K $ 102.98K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Doggo Inu (DOGGO) pris

Doggo Inu (DOGGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Doggo Inu (DOGGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGGOs tokenomics, kan du utforske DOGGO tokenets livepris!

