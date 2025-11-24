DOGFART pris i dag

Sanntids DOGFART (DOGFART) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DOGFART til USD konverteringssats er -- per DOGFART.

DOGFART rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 59,379, med en sirkulerende forsyning på 49.36B DOGFART. I løpet av de siste 24 timene DOGFART har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har DOGFART beveget seg -- i løpet av den siste timen og +0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DOGFART (DOGFART) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.38K$ 59.38K $ 59.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 59.38K$ 59.38K $ 59.38K Opplagsforsyning 49.36B 49.36B 49.36B Total forsyning 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DOGFART er $ 59.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGFART er 49.36B, med en total tilgang på 49362000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.38K.