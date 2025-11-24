Dogenarii coin pris i dag

Sanntids Dogenarii coin (DOGENARII) pris i dag er $ 0.00002169, med en 14.96% endring de siste 24 timene. Nåværende DOGENARII til USD konverteringssats er $ 0.00002169 per DOGENARII.

Dogenarii coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 21,688, med en sirkulerende forsyning på 1.00B DOGENARII. I løpet av de siste 24 timene DOGENARII har den blitt handlet mellom $ 0.00001887(laveste) og $ 0.00002207 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00031101, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001533.

Kortsiktig har DOGENARII beveget seg +0.54% i løpet av den siste timen og +1.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dogenarii coin (DOGENARII) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.69K$ 21.69K $ 21.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.69K$ 21.69K $ 21.69K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

