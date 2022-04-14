DOGELINK (DOGER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOGELINK (DOGER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOGELINK (DOGER) Informasjon DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！ Check me out! 🐶 I’m the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent! 🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I’ve got you covered! Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future. Offisiell nettside: https://dogelink.io/ Kjøp DOGER nå!

DOGELINK (DOGER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOGELINK (DOGER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.73K $ 15.73K $ 15.73K Total forsyning: $ 952.11M $ 952.11M $ 952.11M Sirkulerende forsyning: $ 952.11M $ 952.11M $ 952.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.73K $ 15.73K $ 15.73K All-time high: $ 0.03338756 $ 0.03338756 $ 0.03338756 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DOGELINK (DOGER) pris

DOGELINK (DOGER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOGELINK (DOGER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGERs tokenomics, kan du utforske DOGER tokenets livepris!

DOGER prisforutsigelse Vil du vite hvor DOGER kan være på vei? Vår DOGER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOGER tokenets prisforutsigelse nå!

