DOGELINK (DOGER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001635 $ 0.00001635 $ 0.00001635 24 timer lav $ 0.00001685 $ 0.00001685 $ 0.00001685 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001635$ 0.00001635 $ 0.00001635 24 timer høy $ 0.00001685$ 0.00001685 $ 0.00001685 All Time High $ 0.03338756$ 0.03338756 $ 0.03338756 Laveste pris $ 0.00000659$ 0.00000659 $ 0.00000659 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.30% Prisendring (7D) -4.31% Prisendring (7D) -4.31%

DOGELINK (DOGER) sanntidsprisen er $0.00001652. I løpet av de siste 24 timene har DOGER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001635 og et toppnivå på $ 0.00001685, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGER er $ 0.03338756, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000659.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.30% over 24 timer og -4.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOGELINK (DOGER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.73K$ 15.73K $ 15.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.73K$ 15.73K $ 15.73K Opplagsforsyning 952.11M 952.11M 952.11M Total forsyning 952,111,107.917291 952,111,107.917291 952,111,107.917291

Nåværende markedsverdi på DOGELINK er $ 15.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGER er 952.11M, med en total tilgang på 952111107.917291. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.73K.