Dogei (DOGEI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.19% Prisendring (7D) -2.56% Prisendring (7D) -2.56%

Dogei (DOGEI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOGEI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGEI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGEI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.19% over 24 timer og -2.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dogei (DOGEI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 62.73K$ 62.73K $ 62.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 62.73K$ 62.73K $ 62.73K Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dogei er $ 62.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGEI er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.73K.