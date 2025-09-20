DogeGF (DOGEGF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.84% Prisendring (1D) -8.80% Prisendring (7D) -7.51% Prisendring (7D) -7.51%

DogeGF (DOGEGF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOGEGF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGEGF er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGEGF endret seg med -1.84% i løpet av den siste timen, -8.80% over 24 timer og -7.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DogeGF (DOGEGF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Opplagsforsyning 27,540.48T 27,540.48T 27,540.48T Total forsyning 3.257980601664418e+16 3.257980601664418e+16 3.257980601664418e+16

Nåværende markedsverdi på DogeGF er $ 1.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGEGF er 27,540.48T, med en total tilgang på 3.257980601664418e+16. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.12M.