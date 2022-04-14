DogeFather (THE DOGEFATHER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DogeFather (THE DOGEFATHER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DogeFather (THE DOGEFATHER) Informasjon The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin. Offisiell nettside: https://thedogefathercto.xyz Kjøp THE DOGEFATHER nå!

DogeFather (THE DOGEFATHER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DogeFather (THE DOGEFATHER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 305.71K $ 305.71K $ 305.71K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 305.71K $ 305.71K $ 305.71K All-time high: $ 0.00764183 $ 0.00764183 $ 0.00764183 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00030571 $ 0.00030571 $ 0.00030571 Lær mer om DogeFather (THE DOGEFATHER) pris

DogeFather (THE DOGEFATHER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DogeFather (THE DOGEFATHER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet THE DOGEFATHER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange THE DOGEFATHER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår THE DOGEFATHERs tokenomics, kan du utforske THE DOGEFATHER tokenets livepris!

THE DOGEFATHER prisforutsigelse Vil du vite hvor THE DOGEFATHER kan være på vei? Vår THE DOGEFATHER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se THE DOGEFATHER tokenets prisforutsigelse nå!

