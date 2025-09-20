Dagens DogeFather livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for THE DOGEFATHER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk THE DOGEFATHER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DogeFather livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for THE DOGEFATHER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk THE DOGEFATHER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DogeFather Pris (THE DOGEFATHER)

Ikke oppført

1 THE DOGEFATHER til USD livepris:

$0.0003803
$0.0003803$0.0003803
-4.30%1D
USD
DogeFather (THE DOGEFATHER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:50:17 (UTC+8)

DogeFather (THE DOGEFATHER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00764183
$ 0.00764183$ 0.00764183

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-4.36%

+27.27%

+27.27%

DogeFather (THE DOGEFATHER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har THE DOGEFATHER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THE DOGEFATHER er $ 0.00764183, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THE DOGEFATHER endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -4.36% over 24 timer og +27.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DogeFather (THE DOGEFATHER) Markedsinformasjon

$ 380.30K
$ 380.30K$ 380.30K

--
----

$ 380.30K
$ 380.30K$ 380.30K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DogeFather er $ 380.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THE DOGEFATHER er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 380.30K.

DogeFather (THE DOGEFATHER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på DogeFather til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DogeFather til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DogeFather til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DogeFather til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.36%
30 dager$ 0+27.87%
60 dager$ 0-4.82%
90 dager$ 0--

Hva er DogeFather (THE DOGEFATHER)

The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin.

DogeFather Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DogeFather (THE DOGEFATHER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DogeFather (THE DOGEFATHER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DogeFather.

DogeFather (THE DOGEFATHER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DogeFather (THE DOGEFATHER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om THE DOGEFATHER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DogeFather (THE DOGEFATHER)

Hvor mye er DogeFather (THE DOGEFATHER) verdt i dag?
Live THE DOGEFATHER prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende THE DOGEFATHER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på THE DOGEFATHER til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DogeFather?
Markedsverdien for THE DOGEFATHER er $ 380.30K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av THE DOGEFATHER?
Den sirkulerende forsyningen av THE DOGEFATHER er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTHE DOGEFATHER ?
THE DOGEFATHER oppnådde en ATH-pris på 0.00764183 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på THE DOGEFATHER?
THE DOGEFATHER så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til THE DOGEFATHER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for THE DOGEFATHER er -- USD.
Vil THE DOGEFATHER gå høyere i år?
THE DOGEFATHER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut THE DOGEFATHER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:50:17 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.