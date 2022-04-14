Dogecast (DOGECAST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dogecast (DOGECAST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dogecast (DOGECAST) Informasjon Inspired by the viral tweet that captured the essence of meme culture, $DOGECAST is here to amplify the spirit of DOGE on the blockchain. Born from a hilarious moment on Twitter, $DOGECAST is all about sharing laughs, spreading good vibes, and connecting the community with a token that doesn’t take itself too seriously. With DOGE’s iconic legacy and a fresh twist, $DOGECAST is ready to transmit fun across the crypto world—one meme at a time! 🐕🚀 Offisiell nettside: https://dogecast.meme/ Kjøp DOGECAST nå!

Dogecast (DOGECAST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dogecast (DOGECAST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 92.09K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 92.09K All-time high: $ 0.04429087 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Dogecast (DOGECAST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dogecast (DOGECAST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGECAST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGECAST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGECASTs tokenomics, kan du utforske DOGECAST tokenets livepris!

