DogeCash (DOGEC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.001396 $ 0.001396 $ 0.001396 24 timer lav $ 0.00156707 $ 0.00156707 $ 0.00156707 24 timer høy 24 timer lav $ 0.001396$ 0.001396 $ 0.001396 24 timer høy $ 0.00156707$ 0.00156707 $ 0.00156707 All Time High $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -1.01% Prisendring (7D) +22.54% Prisendring (7D) +22.54%

DogeCash (DOGEC) sanntidsprisen er $0.00139601. I løpet av de siste 24 timene har DOGEC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001396 og et toppnivå på $ 0.00156707, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGEC er $ 4.19, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGEC endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.01% over 24 timer og +22.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DogeCash (DOGEC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.29K$ 26.29K $ 26.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.32K$ 29.32K $ 29.32K Opplagsforsyning 18.83M 18.83M 18.83M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DogeCash er $ 26.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGEC er 18.83M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.32K.