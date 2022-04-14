Doge2 (CAESAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Doge2 (CAESAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WHAT IS DOGE2? Doge 2 ($CAESER) is a fast, community-driven token on Solana, combining meme culture with financial innovation. With low fees, quick transfers, and a strong community, $CAESER is here to bring the playful energy of internet memes to the crypto space. ABOUT DOGE2 $CAESER, or Doge 2, is a memecoin on the Solana blockchain inspired by Caesar, the Shiba Inu whose viral 2020 photo earned him the title "Doge2." Now, Doge 2 has become a unique cryptocurrency, embodying the spirit of fun and community that memecoins represent. Joining Doge 2 on Solana is easy! Whether you're a crypto enthusiast or just love internet culture, $CAESER offers an exciting way to be part of a community driven by humor, nostalgia, and the power of blockchain. Offisiell nettside: https://doge2onsol.xyz/

Doge2 (CAESAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Doge2 (CAESAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.38K Total forsyning: $ 999.59M Sirkulerende forsyning: $ 999.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.38K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Doge2 (CAESAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Doge2 (CAESAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAESAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAESAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CAESARs tokenomics, kan du utforske CAESAR tokenets livepris!

CAESAR prisforutsigelse Vil du vite hvor CAESAR kan være på vei? Vår CAESAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CAESAR tokenets prisforutsigelse nå!

