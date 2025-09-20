DOGE on Solana (SDOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00674568 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.42% Prisendring (1D) -7.54% Prisendring (7D) -33.49%

DOGE on Solana (SDOGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SDOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SDOGE er $ 0.00674568, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SDOGE endret seg med +0.42% i løpet av den siste timen, -7.54% over 24 timer og -33.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOGE on Solana (SDOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.13K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.13K Opplagsforsyning 821.84M Total forsyning 821,836,632.622529

Nåværende markedsverdi på DOGE on Solana er $ 53.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SDOGE er 821.84M, med en total tilgang på 821836632.622529. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.13K.