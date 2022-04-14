Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Doge Mascot Shibu (SHIBU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Informasjon This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has. Offisiell nettside: https://shibuonsol.net/ Kjøp SHIBU nå!

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Doge Mascot Shibu (SHIBU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 80.88K $ 80.88K $ 80.88K Total forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Sirkulerende forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.88K $ 80.88K $ 80.88K All-time high: $ 0.01318311 $ 0.01318311 $ 0.01318311 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Doge Mascot Shibu (SHIBU) pris

Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Doge Mascot Shibu (SHIBU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIBU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIBU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIBUs tokenomics, kan du utforske SHIBU tokenets livepris!

