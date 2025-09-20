Doge Mascot Shibu (SHIBU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01318311 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.51% Prisendring (1D) -1.60% Prisendring (7D) -25.26%

Doge Mascot Shibu (SHIBU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHIBU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIBU er $ 0.01318311, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIBU endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, -1.60% over 24 timer og -25.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 87.36K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 87.36K Opplagsforsyning 999.78M Total forsyning 999,775,084.893199

Nåværende markedsverdi på Doge Mascot Shibu er $ 87.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIBU er 999.78M, med en total tilgang på 999775084.893199. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 87.36K.