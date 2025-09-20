Dagens Doge Mascot Shibu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SHIBU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHIBU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Doge Mascot Shibu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SHIBU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHIBU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:47:30 (UTC+8)

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Prisinformasjon (USD)

Doge Mascot Shibu (SHIBU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHIBU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIBU er $ 0.01318311, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIBU endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, -1.60% over 24 timer og -25.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Doge Mascot Shibu er $ 87.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIBU er 999.78M, med en total tilgang på 999775084.893199. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 87.36K.

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Doge Mascot Shibu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Doge Mascot Shibu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Doge Mascot Shibu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Doge Mascot Shibu til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.60%
30 dager$ 0-9.03%
60 dager$ 0-57.34%
90 dager$ 0--

Hva er Doge Mascot Shibu (SHIBU)

This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has.

Folk spør også: Andre spørsmål om Doge Mascot Shibu (SHIBU)

Hvor mye er Doge Mascot Shibu (SHIBU) verdt i dag?
Live SHIBU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHIBU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHIBU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Doge Mascot Shibu?
Markedsverdien for SHIBU er $ 87.36K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHIBU?
Den sirkulerende forsyningen av SHIBU er 999.78M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHIBU ?
SHIBU oppnådde en ATH-pris på 0.01318311 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHIBU?
SHIBU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SHIBU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHIBU er -- USD.
Vil SHIBU gå høyere i år?
SHIBU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHIBU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Doge Mascot Shibu (SHIBU) Viktige bransjeoppdateringer

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine.