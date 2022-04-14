Doge Jones Industrial Average (DJI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Doge Jones Industrial Average (DJI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Doge Jones Industrial Average (DJI) Informasjon The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture. Offisiell nettside: https://dogejonesindustrial.com/ Kjøp DJI nå!

Doge Jones Industrial Average (DJI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Doge Jones Industrial Average (DJI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 253.66K $ 253.66K $ 253.66K Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 253.66K $ 253.66K $ 253.66K All-time high: $ 0.01475316 $ 0.01475316 $ 0.01475316 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0002547 $ 0.0002547 $ 0.0002547 Lær mer om Doge Jones Industrial Average (DJI) pris

Doge Jones Industrial Average (DJI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Doge Jones Industrial Average (DJI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DJI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DJI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DJIs tokenomics, kan du utforske DJI tokenets livepris!

DJI prisforutsigelse Vil du vite hvor DJI kan være på vei? Vår DJI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DJI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!