Doge Jones Industrial Average (DJI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01475316$ 0.01475316 $ 0.01475316 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -2.18% Prisendring (7D) -17.35% Prisendring (7D) -17.35%

Doge Jones Industrial Average (DJI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DJI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DJI er $ 0.01475316, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DJI endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -2.18% over 24 timer og -17.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Doge Jones Industrial Average (DJI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 328.85K$ 328.85K $ 328.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 328.85K$ 328.85K $ 328.85K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,974,842.050901 999,974,842.050901 999,974,842.050901

Nåværende markedsverdi på Doge Jones Industrial Average er $ 328.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DJI er 999.97M, med en total tilgang på 999974842.050901. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 328.85K.