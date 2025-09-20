Doge Inu (DINU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) -0.04% Prisendring (7D) -6.82% Prisendring (7D) -6.82%

Doge Inu (DINU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DINU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DINU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DINU endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -0.04% over 24 timer og -6.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Doge Inu (DINU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 175.95K$ 175.95K $ 175.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 175.95K$ 175.95K $ 175.95K Opplagsforsyning 498.16T 498.16T 498.16T Total forsyning 498,158,145,018,279.56 498,158,145,018,279.56 498,158,145,018,279.56

Nåværende markedsverdi på Doge Inu er $ 175.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DINU er 498.16T, med en total tilgang på 498158145018279.56. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 175.95K.