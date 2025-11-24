Doge Head Coin pris i dag

Sanntids Doge Head Coin (DHC) pris i dag er $ 0.783426, med en 18.25% endring de siste 24 timene. Nåværende DHC til USD konverteringssats er $ 0.783426 per DHC.

Doge Head Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,896,023, med en sirkulerende forsyning på 10.02M DHC. I løpet av de siste 24 timene DHC har den blitt handlet mellom $ 0.65931(laveste) og $ 0.787889 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.786257, mens tidenes laveste notering var $ 0.03381452.

Kortsiktig har DHC beveget seg +6.50% i løpet av den siste timen og +60.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Doge Head Coin (DHC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.90M$ 7.90M $ 7.90M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.90M$ 7.90M $ 7.90M Opplagsforsyning 10.02M 10.02M 10.02M Total forsyning 10,023,208.06397298 10,023,208.06397298 10,023,208.06397298

