Doge for President (VOTEDOGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Doge for President (VOTEDOGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Doge for President (VOTEDOGE) Informasjon A meme project that plays on politics, and specifically the next US Election. Offisiell nettside: https://www.votedoge.com/ Kjøp VOTEDOGE nå!

Doge for President (VOTEDOGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Doge for President (VOTEDOGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.40K $ 14.40K $ 14.40K Total forsyning: $ 249.60M $ 249.60M $ 249.60M Sirkulerende forsyning: $ 249.60M $ 249.60M $ 249.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.40K $ 14.40K $ 14.40K All-time high: $ 0.01065994 $ 0.01065994 $ 0.01065994 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Doge for President (VOTEDOGE) pris

Doge for President (VOTEDOGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Doge for President (VOTEDOGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VOTEDOGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VOTEDOGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VOTEDOGEs tokenomics, kan du utforske VOTEDOGE tokenets livepris!

VOTEDOGE prisforutsigelse Vil du vite hvor VOTEDOGE kan være på vei? Vår VOTEDOGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VOTEDOGE tokenets prisforutsigelse nå!

