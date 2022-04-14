Doge Caucus (DOGECAUCUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Doge Caucus (DOGECAUCUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Informasjon The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump's Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project. Offisiell nettside: https://www.dogecaucus.io

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Doge Caucus (DOGECAUCUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.54K $ 29.54K $ 29.54K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.54K $ 29.54K $ 29.54K All-time high: $ 4.58 $ 4.58 $ 4.58 All-Time Low: $ 0.01271748 $ 0.01271748 $ 0.01271748 Nåværende pris: $ 0.02954062 $ 0.02954062 $ 0.02954062 Lær mer om Doge Caucus (DOGECAUCUS) pris

Doge Caucus (DOGECAUCUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Doge Caucus (DOGECAUCUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGECAUCUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGECAUCUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGECAUCUSs tokenomics, kan du utforske DOGECAUCUS tokenets livepris!

