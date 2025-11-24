Hva er DOGE BABY

Doge Baby (DOGE BABY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Doge Baby (DOGE BABY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.54K $ 9.54K $ 9.54K Total forsyning: $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K Sirkulerende forsyning: $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.54K $ 9.54K $ 9.54K All-time high: $ 25.64 $ 25.64 $ 25.64 All-Time Low: $ 0.03141263 $ 0.03141263 $ 0.03141263 Nåværende pris: $ 0.03179133 $ 0.03179133 $ 0.03179133 Lær mer om Doge Baby (DOGE BABY) pris Kjøp DOGE BABY nå!

Doge Baby (DOGE BABY) Informasjon Offisiell nettside: https://x.com/BabydogeINTDAO

Doge Baby (DOGE BABY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Doge Baby (DOGE BABY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGE BABY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGE BABY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGE BABYs tokenomics, kan du utforske DOGE BABY tokenets livepris!

DOGE BABY prisforutsigelse Vil du vite hvor DOGE BABY kan være på vei? Vår DOGE BABY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOGE BABY tokenets prisforutsigelse nå!

