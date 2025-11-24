Doge Baby pris i dag

Sanntids Doge Baby (DOGE BABY) pris i dag er $ 0.03151928, med en 0.77% endring de siste 24 timene. Nåværende DOGE BABY til USD konverteringssats er $ 0.03151928 per DOGE BABY.

Doge Baby rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,455.81, med en sirkulerende forsyning på 300.00K DOGE BABY. I løpet av de siste 24 timene DOGE BABY har den blitt handlet mellom $ 0.03151785(laveste) og $ 0.03179578 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 25.64, mens tidenes laveste notering var $ 0.03141263.

Kortsiktig har DOGE BABY beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og -23.87% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Doge Baby (DOGE BABY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Opplagsforsyning 300.00K 300.00K 300.00K Total forsyning 300,000.0 300,000.0 300,000.0

