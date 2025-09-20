Dagens Dogcoin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DCOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DCOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dogcoin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DCOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DCOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DCOIN

DCOIN Prisinformasjon

DCOIN Offisiell nettside

DCOIN tokenomics

DCOIN Prisprognose

Dogcoin Logo

Dogcoin Pris (DCOIN)

Ikke oppført

1 DCOIN til USD livepris:

--
----
-1.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Dogcoin (DCOIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:08:02 (UTC+8)

Dogcoin (DCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01101006
$ 0.01101006$ 0.01101006

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.24%

-7.79%

-7.79%

Dogcoin (DCOIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DCOIN er $ 0.01101006, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DCOIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.24% over 24 timer og -7.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dogcoin (DCOIN) Markedsinformasjon

$ 61.37K
$ 61.37K$ 61.37K

--
----

$ 61.37K
$ 61.37K$ 61.37K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dogcoin er $ 61.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DCOIN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.37K.

Dogcoin (DCOIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dogcoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dogcoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dogcoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dogcoin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.24%
30 dager$ 0-18.78%
60 dager$ 0-60.53%
90 dager$ 0--

Hva er Dogcoin (DCOIN)

Dogcoin is not just another token; it’s a revolutionary, pure, and honest project in the crypto space. Fully decentralized and built on the Ethereum blockchain, Dogcoin is the crypto pet for everyone. With no presale, no team allocations, and the entire supply secured in liquidity, this is a true community-driven project. Dogcoin represents fairness, transparency, and opportunity. The friendly Dogcoin is here to bring joy and a once-in-a-lifetime, life-changing chance to be part of something monumental. How far can we go with the unstoppable power of a united community? Can Dogcoin reach the stratosphere and become one of the most iconic memecoins in crypto history? In a time of uncertainty in the crypto world, Dogcoin stands out as a beacon of hope and fun. It’s more than just a token; it’s a movement designed to bring people together and create massive potential for long-term success. Join this unique experiment and help us prove that the power of a passionate community knows no limits.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Dogcoin (DCOIN) Ressurs

Offisiell nettside

Dogcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dogcoin (DCOIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dogcoin (DCOIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dogcoin.

Sjekk Dogcoinprisprognosen nå!

DCOIN til lokale valutaer

Dogcoin (DCOIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dogcoin (DCOIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DCOIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dogcoin (DCOIN)

Hvor mye er Dogcoin (DCOIN) verdt i dag?
Live DCOIN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DCOIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DCOIN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dogcoin?
Markedsverdien for DCOIN er $ 61.37K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DCOIN?
Den sirkulerende forsyningen av DCOIN er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDCOIN ?
DCOIN oppnådde en ATH-pris på 0.01101006 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DCOIN?
DCOIN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DCOIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DCOIN er -- USD.
Vil DCOIN gå høyere i år?
DCOIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DCOIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:08:02 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.