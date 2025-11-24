Dogami pris i dag

Sanntids Dogami (DOGA) pris i dag er $ 0.00034044, med en 12.22% endring de siste 24 timene. Nåværende DOGA til USD konverteringssats er $ 0.00034044 per DOGA.

Dogami rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 265,148, med en sirkulerende forsyning på 774.97M DOGA. I løpet av de siste 24 timene DOGA har den blitt handlet mellom $ 0.00033421(laveste) og $ 0.00039822 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.413535, mens tidenes laveste notering var $ 0.00018041.

Kortsiktig har DOGA beveget seg +0.09% i løpet av den siste timen og -27.10% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dogami (DOGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 265.15K$ 265.15K $ 265.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 304.13K$ 304.13K $ 304.13K Opplagsforsyning 774.97M 774.97M 774.97M Total forsyning 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

