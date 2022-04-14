DOGAI (DOGAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOGAI (DOGAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOGAI (DOGAI) Informasjon DOGAI: The AI-Powered Memecoin That’s Pawsitively Revolutionary! DOGAI is an exciting new memecoin on the Solana blockchain that combines the power of artificial intelligence with the fun and creativity of meme culture. Designed to bring a new level of engagement and accessibility to cryptocurrency, DOGAI is more than just a coin; it’s a community-driven project that brings AI-enhanced joy to the world of digital assets. Our mission is to make cryptocurrency fun, accessible, and full of AI-enhanced belly rubs. Whether you're new to crypto or a seasoned trader, DOGAI offers a light-hearted yet innovative way to explore the digital economy. We believe that financial technology doesn’t have to be dry or intimidating, and DOGAI is here to prove that by blending cutting-edge AI with the universal appeal of memes. Offisiell nettside: https://dogai.gdn/ Kjøp DOGAI nå!

DOGAI (DOGAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOGAI (DOGAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 561.84K $ 561.84K $ 561.84K Total forsyning: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Sirkulerende forsyning: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 561.84K $ 561.84K $ 561.84K All-time high: $ 0.010174 $ 0.010174 $ 0.010174 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00056425 $ 0.00056425 $ 0.00056425 Lær mer om DOGAI (DOGAI) pris

DOGAI (DOGAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOGAI (DOGAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGAIs tokenomics, kan du utforske DOGAI tokenets livepris!

DOGAI prisforutsigelse Vil du vite hvor DOGAI kan være på vei? Vår DOGAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOGAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!